El último martes, el nombre de Ezequiel Lavezzi se vio involucrado en un escándalo en Twitter por supuestamente burlarse de la lesión de Arturo Vidal en Bayern Munich. Sin embargo, el crack argentino no ha tardado en aclarar que no fue el responsable de las publicaciones.



“Quiero aclarar que ese tweet no fue escrito por mí y no se envió desde mi cuenta, fue editado por una cuenta de Twitter que hace parodias. Lamento mucho lo sucedido, jamás haría un comentario de este tipo a un colega. Saludos”, dijo el 'Pocho' a todos sus seguidores.



Fueron estos mismos quienes quedaron sorprendidos por las "publicaciones" de Lavezzi sobre Arturo Vidal. "Uh, qué cagada. ¿Llega a Rusia?", escribió supuestamente el argentino en referencia a la no clasificación de Chile al Mundial 2018. Para fortuna suya, todo quedó aclarado.



Hay que recordar que, tras ser operado de la rodilla derecha, Arturo Vidal será baja hasta final de temporada, lo que supone un duro golpe para el Bayern Munich, a una semana de enfrentarse al Real Madrid en semifinales de la Champions League.



El volante chileno de 30 años se lesionó él solo el pasado domingo por la mañana durante una sesión de entrenamiento. "Resbaló y se torció la rodilla", había explicado su entrenador Jupp Heynckes.