Fiel a su estilo, Arturo Vidal siempre se muestra como un jugador polémico y que dejó en fútbol muchos momentos particulares, ya sea de manera positiva o negativa. Hace algunos años, sorprendió a todos en redes sociales cuando publicó una foto de sus hijos durmiendo y un mensaje de optimismo sobre lo que sería la clasificación a Rusia 2018. Hasta el momento, la Selección de Chile no alcanzó el boletó a la Copa del Mundo 2026 y tendrá que esperar hasta el 2030. En ese sentido, todo indica que el ‘King’ eliminó este post para terminar con todos los comentarios generados.

“Descansen, hijos míos. Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial. Los amo mucho”, escribió el capitán de su país junto a una foto en donde aparecían sus dos hijos, Alonso y Emiliano, durmiendo juntos. Aquella publicación databa de octubre de 2017, a menos de un año del comienzo del Mundial de Rusia 2018.

Arturo Vidal eliminó su famoso post en 'X'. (Foto: X)

En ese entonces, Chile pasaba uno de los mejores momentos de su historia, tras ser bicampeona de América (venció en dos finales a Argentina). Sin embargo, el panorama después de la edición Centenario redujo las chances de clasificar y fue así que comenzó la debacle que no le permitió poder repetir su participación en la Copa del Mundo.

Dirigidos por Juan Antonio Pizzi, Chile terminó sexto en Eliminatorias, por detrás de Perú y con pocas chances de seguir en competencia. Esta situación revivió las burlas por el post publicado, recibiendo también críticas de parte de los usuarios por la exposición a sus hijos.

Para las Eliminatorias de Qatar 2022, se repitió la misma escena porque Chile tampoco pudo clasificar ni a la etapa de repechaje. Arturo Vidal también la disputó y fue capitán, generando más críticas dentro del recuerdo porque las actitudes no cambiaron con el paso de los años.

Ahora, en la previa del partido de Chile vs. Bolivia (que definió la eliminación de ‘La Roja’ que no jugará el Mundial 2026), el volante decidió eliminar el post porque sabía que podía reavivarse esta situación. Eso sí, no pasó desapercibido porque también hubo un rebote mundial.

Si bien este post ya no tiene vigencia en redes sociales, quedó en la retina de muchos usuarios que siguen recordando la situación porque el carácter del futbolista también lo muestra como blanco de críticas. Además, en el último partido ante Argentina, esta frase fue parte de una banderola.

“Descansen hijos míos”, se leyó en un trapo extra large que desplegaron los fanáticos argentinos detrás del arco que defendió Dibu Martínez durante el segundo tiempo. Al final, la victoria fue para la ‘albiceleste’ que ya está clasificado al Mundial 2026, a diferencia de Chile que volvió a quedar eliminado.

Argentina dedicó banderola a Arturo Vidal. (Foto: Clarín)