El duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal FC promete ser uno de los enfrentamientos más intensos de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26 . Dos estilos distintos, pero igual de competitivos, se cruzan en una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo más prestigioso de Europa. El partido se disputará este miércoles 29 de abril de 2026 en el imponente Estadio Metropolitano , donde el conjunto colchonero buscará hacerse fuerte como local. Por su parte, el Arsenal llega con una propuesta ofensiva dinámica y con la ambición de dar el golpe fuera de casa en un escenario de máxima exigencia.

La expectativa crece minuto a minuto entre los aficionados que no quieren perderse ningún detalle de este partidazo. Si estás buscando cómo ver Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO y GRATIS, sigue leyendo y conoce los horarios, canales de TV y opciones online disponibles para disfrutar del encuentro en directo.

Horarios del partido Atlético Madrid vs. Arsenal hoy 29 de abril de 2026

México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el partido Atlético Madrid vs. Arsenal?

El esperado cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la UEFA Champions League se podrá seguir en Sudamérica a través de ESPN en televisión, mientras que la opción online estará disponible en Disney+ (según el plan contratado). Esta cobertura aplica para países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Uruguay, donde la señal regional transmite los partidos más importantes del torneo.

En México y Estados Unidos, la transmisión cambia según los derechos locales. En territorio mexicano, el encuentro podrá verse por TNT Sports, además de la plataforma de streaming Max. Por su parte, en Estados Unidos, los aficionados tendrán acceso a la señal en inglés mediante Paramount+, mientras que en español estará disponible por Univisión, TUDN y la plataforma ViX.

Finalmente, en España, el partido será transmitido en exclusiva a través de Movistar+, específicamente en sus canales dedicados a la Champions League. Los usuarios también podrán seguirlo online mediante su servicio de streaming, que permite acceder al contenido desde distintos dispositivos. Como siempre, se recomienda verificar la programación oficial según el operador contratado para no perderse ningún detalle del encuentro.

¿Cómo llegan Atlético Madrid y Arsenal a las semifinales de la Champions League 2025-26?

El Atlético de Madrid llega a esta semifinal de la UEFA Champions League con sensaciones mixtas, pero con la confianza renovada tras su último resultado. El conjunto colchonero logró una clasificación de alto nivel tras eliminar al FC Barcelona en los cuartos de final, demostrando solidez en momentos decisivos. Sin embargo, no pudo sostener ese impulso en la Copa del Rey, donde cayó en la final frente a la Real Sociedad. Pese a ello, el equipo reaccionó a tiempo y volvió a la senda del triunfo tras imponerse al Athletic Club en LaLiga, un resultado que le devuelve confianza de cara a este duelo clave.

Por su parte, el Arsenal FC también arriba con altibajos, pero con el mérito de haber superado una eliminatoria exigente ante el Sporting de Lisboa para meterse entre los cuatro mejores de Europa. En la Premier League, los ‘Gunners’ sufrieron un golpe importante tras caer ante el Manchester City en un duelo clave, aunque lograron recuperarse rápidamente con una victoria frente al Newcastle United en la jornada más reciente. Con ese envión anímico, el equipo londinense buscará dar el golpe en una de las series más atractivas del torneo.