Atlético Madrid vs. Liverpool por la Champions League | Diseño: Christian Marlow
vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la etapa de liga de la competencia. Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 17 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Atlético Madrid vs. Liverpool por la Champions League | VIDEO: ESPN
