Finales del año 2011, fecha clave para el Atlético de Madrid , pues cuando Diego Simeone fue elegido para reflotar a un equipo en crisis, que peleaba el descenso y que no tenía ni en sus mejores sueños alcanzar algún título internacional.



Pero el 'Cholo' lo hizo posible y desde entonces no ha parado de alzar trofeos. El último, el que logró el miércoles ante el Real Madrid: la Supercopa de Europa , el séptimo título en seis años y ocho meses bajo la dirección técnica del rojiblanco.



Desde que asumió el reto de dirigir al Atleti, Simeone tuvo bajo su mandato a varios jugadores que ejercieron de líderes en sus distintas versiones. Sobre todo en el ataque, donde siempre contó con al menos un referente.



Pero como bien dijo el 'Cholo' tras ganar la Supercopa, "tenemos un estilo que no varía a partir del número de goles, sino a partir de una idea, de un trabajo, de una estructura... y eso no va a cambiar".



Pese a que jamás contó con alguna estrella descollante, Diego Simeone siempre se las arregló para competir, a base a formar un equipo con una mentalidad ganadora innegociable y con una ambición con la que fue sumando éxitos en forma de títulos y compite durante el último lustro de tú a tú con Barcelona y Real Madrid.



A continuación, un once ideal de los que mejor han sabido trasladar ese sentimiento del ' Cholo' al campo, del sentir y soñar, a hacerlo realidad.