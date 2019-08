¡Partidazo en el Friends Arena! Atlético de Madrid vs. Juventus EN VIVO juegan por International Champions Cup

Atlético de Madrid vs. Juventus (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV / 11:00 a.m.) se ven las caras por el partido amistoso de pretemporada por la International Champions Cup 2019 en el estadio Friends Arena desde la 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Movistar Liga de Campeones. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Atlético de Madrid y Juventus.



Atlético de Madrid vs. Juventus: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

Atlético de Madrid disputará este sábado 10 de agosto en Estocolmo su último partido de la pretemporada, ante Juventus. Será la primera vez que ambos clubes se crucen después de la eliminación de los españoles en la pasada Champions League.

A una semana del estreno liguero ante Getafe, el cuadro ‘Colchonero’ tendrá la oportunidad de olvidar la derrota que sufrió el 12 de marzo en el Allianz Stadium, donde perdió 3-0 con un triplete de Cristiano Ronaldo tras ganar en la ida 2-0 en el Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid llegará a su cita ante Juventus después de ganar 0-3 al Numancia, 3-7 al Real Madrid, 0-3 al MLS All-Stars y 1-2 al Atlético de San Luis. Además, empató 0-0 frente a Chivas de Guadalajara, al que superó en la tanda de penales.

Simeone convocó a 23 jugadores, incluidos los canteranos Rodrigo Riquelme y Manu Sánchez y el ghanés Thomas Partey, el uruguayo José María Giménez y el colombiano Santiago Arias. Es la primera vez que los tres últimos entran en una convocatoria de pretemporada después de disfrutar de más vacaciones tras jugar la Copa América y la Copa África.

Además, el DT también ha incluido en la lista a Álvaro Morata, que se perdió los dos choques anteriores de pretemporada después de lesionarse durante el partido ante el Real Madrid. Ya ha superado una contractura muscular en la pierna derecha y podría disfrutar de minutos.

También podrá jugar Diego Costa, que fue expulsado en el anterior partido de la International Champions Cup que disputó ante el Real Madrid. La organización le ha quitado el partido de sanción y podría ser alineado por Simeone.

Por su lado, Juventus disputará su cuarto partido amistoso del verano. El primero lo perdió 2-3 con el Tottenham, el segundo empató 1-1 con el Inter y el tercero 3-3 con una selección de estrellas coreanas.

Pero, sin duda, los focos apuntarán a dos nombres: Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Si nada ni nadie lo impide, el jugador del Atlético de Madrid, que está causando sensación esta pretemporada, está destinado a ser la gran estrella portuguesa del futuro.

Atlético de Madrid vs. Juventus: posibles alineaciones

Atlético de Madrid : Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Marcos Llorente, Saúl, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.



Juventus: Szcesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Rabiot, Pjanic; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo.



► ¿Pogba, el siguiente? Los 'transfer request' más sonados de los últimos años [FOTOS]



► Ahora o nunca: se decide fichaje de Pogba al Real Madrid por cierre del libro de fichajes de la Premier



► Atentos todos: Barcelona recibe 'mazazo' del PSG por Neymar y Real Madrid acecha con todo



► No se diga más: Juventus tomó decisión por el futuro de Paulo Dybala, ¿lo vende o no?