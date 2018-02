Atlético Nacional vs. Millonarios juegan este domingo un partidazo en el Campín de Bogotá por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Águila 2018. El duelo, programado para las 8 de la noche (hora peruana y colombiana), será transmitido en vivo y en directo por la señal de HD y convencional de Win Sports. Recuerda que también puedes seguir todas las incidencias en esta nota de Depor.com.

El campeón Millonarios y Atlético Nacional jugarán el domingo uno de los duelos interesantes de la jornada de la Liga Águila, en el que ambos buscarán un triunfo tras perder esta semana con Medellín y Patriotas, respectivamente. Tanto azules como verdolagas requieren un triunfo para levantar en la tabla de posiciones.



Una de las principales novedades será el regreso al banquillo de Millonarios de Bogotá del técnico argentino Miguel Ángel Russo tras superar una infección urinaria que lo alejó de las canchas en las tres primeras jornadas del Torneo Apertura de la Liga Águila 2018.



En el caso de Atlético Nacional , el entrenador argentino Jorge Almirón espera que su equipo mejore la pobre imagen que dejó la noche del jueves frente a Patriotas, sobre todo pensando en lo que será el debut en la Copa Libertadores 2018 ante Colo Colo en menos de diez días.



"No es bueno perder, no me gusta, pero esto nos ubica en la realidad. El equipo tiene que esforzarse más en varios sentidos", dijo el entrenador del Atlético Nacional tras el partido, disputado en el estadio La Independencia de Tunja.



Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Águila 2018.