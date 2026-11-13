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Uruguay venció por 2-1 a Argentina: video, goles y resumen de los mejores momentos
Uruguay venció por 2-1 a Argentina: video, goles y resumen de los mejores momentos
Uruguay se quedó con el triunfo en su visita a Argentina. Con goles de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo, la Celeste se impuso por 2-1, pese al descuento de Julián Álvarez. Mira el resumen completo del encuentro.
¿Dónde se vio el partido entre Uruguay vs. Argentina, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canales lo transmitieron? Según al programación, estos fueron los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugó el viernes 13 de noviembre: DSports (DIRECTV), AUF TV y Antel TV en suelo uruguayo, mientras que TyC Sports y Telefe en Argentina. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Viviste todos los detalles en Depor desde las 6:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina y Uruguay).
Argentina vs. Uruguay. (Video: Selección Argentina) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.