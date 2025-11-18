AUF TV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido entre vs. en un , desde el Raymond James Stadium (Nueva Jersey). El duelo está programado para el martes 18 de octubre en el marco de la fecha FIFA. ¿A qué hora empieza el encuentro? La contienda iniciará desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay). ¿Qué canales lo transmiten? El choque puede ser visto a través de las señales de DSports, DGO y AUF TV. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata.

Uruguay vs. Estados Unidos. (Video: U.S Soccer)
