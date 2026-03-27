AUF TV transmitirá (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido entre vs. en un , desde el Wembley Stadium. El duelo está pactado para el viernes 27 de noviembre del 2025 en el marco de la fecha FIFA. ¿A qué hora empezará el encuentro? La contienda iniciará desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay). ¿Qué canales lo transmiten? El choque puede ser visto a través de las señales de ESPN y AUF TV. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata.

AUF TV transmite el partido entre Uruguay vs. Inglaterra. (Video: AUF)
AUF TV transmite el partido entre Uruguay vs. Inglaterra. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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