AUF TV transmitirá (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido entre vs. en un , desde el Estadio Corona (Torreón, México). El duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre en el marco de la fecha FIFA. ¿A qué hora empezará el encuentro? La contienda iniciará desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay). ¿Qué canales lo transmiten? El choque puede ser visto a través de las señales de DSports, DGO y AUF TV. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata. En México, podrás sintonizarlo por TUDN, TV Azteca 7 y Canal 5.

México vs. Uruguay por amistoso. (Video: AUF TV)
