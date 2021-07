No pudo detenerlo. Simon Kjaer le dio el grito de gol a Inglaterra vs. Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa 2021. El empate se dio rápidamente por un contraataque de los dirigidos por Southgate. Ante este desvío, Schmeichel no pudo hacer nada para evitar la anotación.

El capitán de Dinamarca anotó en propia puerta por error tras querer evitar el empate. Sterling llegó con rapidez y estorbó al defensa. Por ahora, las acciones siguen igualadas en el marco de la semifinal de la Eurocopa 2021. El ganador enfrentará a Italia.

Más información en breve.