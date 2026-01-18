Autogol de Eddie Roberts para el 1-1 de Bolivia vs. Panamá | VIDEO: Deportes RPC
Autogol de Eddie Roberts para el 1-1 de Bolivia vs. Panamá | VIDEO: Deportes RPC

Todo iba cuesta arriba para ‘La Verde’ que comenzó perdiendo este partido frente a los centroamericanos. Sin embargo, al minuto 69 y con un poco de complicidad del portero panameño, Eddie Roberts, Bolivia empató el encuentro en el Estadio IV Centenario.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS