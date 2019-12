Resto del Mundo







Si el Balón de Oro se decidiera por su valor, Lionel Messi no lo ganaba y Cristiano Ronaldo no subía al podio [FOTOS] Transfermarkt publicó los valores del mercado del top 10 en la lista del Balón de Oro y aunque parezca increíble, Lionel Messi no es el mejor cotizado y el pase de Cristiano Ronaldo está por debajo de los 100 millones de dólares.