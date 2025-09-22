El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Foto: Getty Images)
El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Foto: Getty Images)

En el Teatro del Chatelet de París, se llevará a cabo la ceremonia del (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 22 de setiembre con la aparición de muchas estrellas del fútbol mundial. La gala está programada para las 2:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:00 p.m.

El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Video: Memorias de Fútbol)
El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Video: Memorias de Fútbol)

TAGS RELACIONADOS