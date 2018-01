Andrés Iniesta es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Importante para el Barcelona y para la selección de España. Y cómo no serlo si dentro de sus más grandes logros se encuentra aquel gol a Holanda en la final del Mundial 2010.



A pesar de su espectacular carrera, el volante azulgrana nunca ha ganado un Balón de Oro. Ni cuando estuvo en el mejor momento de su carrera fue reconocido por la FIFA y ahora el tiempo ya ha pasado. Aunque el 'Cerebro' no es el único que terminará su carrera con este sinsabor.



Además de Iniesta se encuentran otros cracks como Totti, Raúl o Henry. En la siguiente fotogalería repasaremos los nombres de los cracks que no pudieron llevarse a casa ese hermoso trofeo dorado que cada años distingue al mejor del mundo.