Se viene una nueva edición del Trofeo Joan Gamper y este 2024 el rival será un club europeo. Mira la transmisión de Barcelona vs. Monaco EN VIVO vía Barça One EN DIRECTO este lunes 12 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. (horario peninsular). Barça One es una plataforma de streaming del propio club, que reemplazó al antiguo y conocido Barça TV, por lo que deberás pagar una suscripción para poder visualizar el partido. Recordemos que el Barcelona ya cuenta con todas sus principales figuras, entre las que destacan Lamine Yamal, ausente en la pretemporada por haber campeonado en la Euro 2024. Mira aquí el minuto a minuto.

Barça One EN VIVO transmitirá Barcelona vs. Monaco por el Trofeo Joan Gamper (Video: @FCBarcelona)