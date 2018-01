El Barcelona recibe este domingo en el Camp Nou al Alavés , contra el que desea aprovechar el estado anímico que pueda haber afectado a su rival por duro golpe que el equipo vasco recibió hace unos días en la Copa, cuando ganó al Valencia en Vitoria (2-1), pero cayó en los penaltis y fue eliminado. El duelo se jugará desde las 2:45 p.m. (hora peruana).



A pesar de la diferencia evidente entre los dos equipos, tanto deportiva como anímica, el conjunto que ahora entrena el Pitu Abelardo, exjugador del Barça, fue el último que ganó en la Liga en el Camp Nou (1-2), de eso hace 443 días.



De hecho, a pesar de poco bagaje de los blanquiazules en primera, el Alavés cuenta con un expediente en el Camp Nou más que digno, ya que en las doce vistas realizadas, ha perdido nueve, pero ha arrancado un empate y se ha llevado dos victorias, la del año pasado y un 0-1 en el curso 1999-00.

PAÍS HORARIO México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

Mejor suerte ha corrido el Barcelona en la eliminatoria de la Copa, trofeo que defiende precisamente tras ganar en la final del año pasado al Alavés (3-1).



El jueves por la noche los de Ernesto Valverde sacaron adelante la eliminatoria, al eliminar al Espanyol, y dieron un paso al frente, tanto deportivo como de crecimiento de la plantilla, tras el debut del brasileño Philippe Coutinho.



Precisamente el excentrocampista del Liverpool puede ser uno de los jugadores que tenga otra vez minutos, incluso desde la titularidad, después de que jugase contra el Espanyol a partir del 68, en sustitución de Andrés Iniesta, el capitán que vive un momento de gloria y de reencuentro con su mejor fútbol.



Además del paso firme en la Copa, el Barcelona viene de abrir la segunda vuelta de la Liga con un resultado convincente, como fue el 0-5 del domingo en el campo del Betis, donde el conjunto catalán arrasó a su rival en la segunda parte, que se inició con 0-0, en la que volvió a tener un protagonismo excelso el astro argentino Lionel Messi , quien acentuó el liderato de los azulgrana en la Liga.



De aquel partido, el Barcelona perdió por dos semanas al lesionado Thomas Vermaelen, pero recuperó a Samuel Umtiti.



De encauzar el partido contra el Alavés, no se descarta que la segunda incorporación en el mercado de invierno, el colombiano Yerry Mina, pueda también debutar como azulgrana, después de que ya fuese convocado para el partido de Copa contra el Espanyol, aunque vio el choque desde el banquillo.



La alternancia de partidos de Liga y de Copa, debido al progreso del Barcelona en la segunda competición (jugará la semana que viene la ida de semifinales en su estadio contra el Valencia), en la que disputará la octava semifinal consecutiva, puede motivar que para el Alavés puedan producirse más cambios en defensa y en el centro del campo.



La ventaja del Barça en la Liga, que se amplió un poco más la jornada anterior por los tropiezos de Atlético de Madrid (a once puntos del Barça) y Valencia (a catorce), y los dos partidos de la Copa que deberá afrontar en semifinales ante el Valencia, obligarán de alguna manera a Valverde a mover tanto las alineaciones como el banquillo para resguardar a las piezas clave ante el reencuentro con la Liga de Campeones dentro de unas semanas (frente al Chelsea; 20 de febrero y 14 de marzo).



Un ilusionado Deportivo Alavés buscará este domingo repetir la hazaña del año pasado en el Camp Nou ante el Barcelona, donde venció por 1-2 en la tercera jornada de Liga.



El esfuerzo derrochado por los vitorianos en el choque de vuelta de la Copa del Rey en la eliminatoria ante el Valencia, que se tuvo decidir en la tanda de penaltis, pasará factura al conjunto albiazul que tendrá la baja del colombiano Dani Torres, que dejará resentida la medular, ya que Tomás Pina, por sanción y Manu García por lesión tampoco podrán estar en la Ciudad Condal.



La expulsión de Rodrigo Ely en el último partido de Liga también privará al central ítalo-brasileño de participar en este duelo, en el que tampoco estarán Jorge Burgui y Héctor Hernández, que continúan lesionados.



La buena noticia de las últimas horas ha sido la paternidad de John Guidetti que, aunque no se ha entrenado este sábado, viajará con sus compañeros y podrá ayudar a un Alavés que no renunciará a nada en Barcelona.



Así, Abelardo Fernández se llevará a 18 jugadores a tierras catalanas y dejará fuera a Bojan Krkic que no tendrá posibilidad de medirse al equipo donde se formó como futbolista y donde se dio a conocer. Christian Santos y Aleksandar Katai también se han quedado fuera de la lista, como viene siendo habitual.



Con esta situación, el "Pitu" apostará por un once similar al de las últimas jornadas, que únicamente variará forzado por las lesiones y sanciones de algunos de sus jugadores.



Por lo tanto, Fernando Pacheco regresará a la portería después de la actuación de Antonio Sivera en la Copa del Rey, y contará con una línea defensiva formada por Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Alexis Ruano y Rubén Duarte, mientras la novedad llegará en la pareja de mediocentros compuesta por Álvaro Medrán y Mubarak Wakaso.



En las bandas estarán Ibai Gómez y Alfonso Pedraza que volverán a tener las referencias de John Guidetti y Munir en la punta de ataque.

Barcelona vs. Alavés: alineaciones probables:



Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Alcácer, Luis Suárez, Messi.



Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Alexis, Duarte; Ibai Gómez, Wakaso, Medrán, Pedraza; Munir, Guidetti.