Barcelona vs. Daegu se verán las caras en el marco de un nuevo amistoso internacional del conjunto azulgrana, correspondiente a su gira por Asia, como preparación para el arranque de la campaña 2025-26. Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol se deben conectar a la transmisión exclusiva del canal de YouTube del conjunto culé. Este duelo está pactado para el lunes 4 de agosto desde las 6:00 a.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

