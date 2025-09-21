Barcelona vs Getafe por LaLiga 2025 | Diseño: Christian Marlow
Barcelona vs Getafe por LaLiga 2025 | Diseño: Christian Marlow

Desde el Estadio Johan Cruyff, vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la quinta jornada de . Para seguir la transmisión del partido, los fanáticos del fútbol español deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No busques Fútbol Libre TV, es señal pirata. Este duelo está pactado para el domingo 21 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Barcelona vs Getafe por LaLiga 2025 | VIDEO: ESPN
Barcelona vs Getafe por LaLiga 2025 | VIDEO: ESPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS