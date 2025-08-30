vs. se enfrentan en el marco de la fecha 2 de la . Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Este duelo está pactado para el sábado 30 de agosto desde las 11:30 a.m. (horario en Perú). Mira la transmisión completa del partido con la participación de Luis Díaz.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

