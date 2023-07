En el Estadio Nacional de Japón, Bayern Múnich vs. Manchester City chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un partido amistoso internacional, este miércoles 26 de julio. El duelo arrancará a las 5:30 de la mañana (hora colombiana / peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Esport3, City+ y Recast TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Bayern Múnich comenzó la pretemporada con una contundente victoria ante el Rottach Egern, un equipo de la cuarta división alemana. El dominio de Los Bávaros fue tan abrumador que al llegar al descanso ya tenían una ventaja de 18 goles, y finalmente cerraron el partido con un impresionante resultado de 27-0 a su favor.

Aunque los de Múnich lograron un marcador inusual ante el Rottach, se espera que el nivel de competencia sea mucho más elevado frente a los ingleses. Para esta temporada, Tuchel contará con nuevos jugadores como Min Jae Kim del Napoli, Laimer del RB Leipzig y Raphael Guerreiro del Dortmund.

Por otro lado, el Manchester City inició de manera exitosa su camino para defender todos los títulos obtenidos en la temporada pasada. El equipo celeste logró una victoria ante el Yokohama Marinos japonés, con un marcador de 5-3, destacando el doblete de su máxima estrella, Erling Haaland.

En los 8 enfrentamientos más recientes, el Bayern Múnich ha logrado 4 victorias, solo una más que el Manchester City. El último encuentro tuvo lugar en abril, siendo el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el cual finalizó con un empate 1-1.

Bayern Múnich vs. Manchester City: horarios del partido

Perú: 5:30 a.m.

Ecuador: 5:30 a.m.

Colombia: 5:30 a.m.

México: 4:30 a.m.

Paraguay: 7:30 a.m.

Argentina: 7:30 a.m.

Brasil: 7:30 a.m.

Uruguay: 7:30 a.m.

Chile: 6:30 a.m.

España: 12.00 p. m.

Bayern Múnich vs. Manchester City: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Bayern Múnich vs. Manchester City tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de Esport3, Recast TV, CITY+ y Futbol Libre TV. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo. Programa bien tu tiempo y no te pierdas el duelo.

Bayern Múnich vs. Manchester City: alineaciones probables

Bayern de Múnich : Sommer; Mazraoui, De Ligt, Kim Min-Jae, Davies; Guerreiro, Gravenberch, Kimmich; Mané, Tel y Coman.

: Sommer; Mazraoui, De Ligt, Kim Min-Jae, Davies; Guerreiro, Gravenberch, Kimmich; Mané, Tel y Coman. Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Días, Aké, Kovacic, Bernardo Silva, Rodri, Grealish, Foden y Julián Álvarez.

Bayern Múnich vs. Manchester City: ¿dónde se juega?

