Bayern Munich vs. PSG se enfrentan este sábado 21 de julio en amistoso de preparación por la International Champions Cup desde el Hypo-Arena de Austria, en duelo que servirá para que algunas de las nuevas contrataciones de ambos clubes empiecen a mostrarse ante sus respectivas hinchadas. Sobre todo en el banquillo, donde Nico Kova c y Thomas Tuchel suman sus primeros duelos como técnicos de los alemanes y franceses, respectivamente. El duelo se disputará desde las 9:05 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV y Bein Sports.

PAÍS HORARIO Perú 9:05 a.m. Colombia 9:05 a.m. Ecuador 9:05 a.m. México 9:05 a.m. Chile 10:05 a.m. Argentina 11:05 a.m. Uruguay 11:05 a.m.

Por el lado del cuadro parisino, la gran interrogante de la temporada era conocer si su figura Neymar continuaría en París, y fue el propio jugador quien confirmó que seguirá en el elenco que pagó por él 222 millones de euros.



"Yo quiero triunfar en ese club, quiero vencer y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa", apuntó 'Ney', quien aún sigue de vacaciones en Brasil tras su participación en el Mundial Rusia 2018.



Entre las novedades que presentará Tuchel destaca el portero italiano Gianluigi Buffon, flamante refuerzo de los parisinos para esta temporada. También está en la lista de 18 el español Jesé Rodríguez, quien aún no confirma si será cedido esta temporada o se quedará a pelear un lugar.

Mientras que el Bayern Munich también pasó una situación similar respecto a rumores sobre una posible salida de su figura, el colombiano James Rodríguez, de quien se dijo podría volver al Real Madrid. Sin embargo, el nuevo entrenador de los 'bávaros', aseguró que el mediocampista no saldrá del club alemán.



"Tenemos un contrato a préstamo que está vigente. Solo terminará si nosotros tomamos esa opción. Se va a quedar aquí", aseguró el DT del Bayern.

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en la última edición de la Champions League en la fase de grupos. El Bayern ganó por 3-1 en el Allianz Arena en diciembre, gracias a los goles de Lewandowski y un doblete de Corentin Tolisso; mientras que el PSG se impuso 3-0 en el Parque de los Príncipes en septiembre, con goles de Neymar, Cavani y Dani Alves.