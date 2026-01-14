Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bayern vs Colonia EN VIVO: ver transmisión de ESPN y Disney Plus por la Bundesliga con Luis Díaz
Bayern vs Colonia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 17 de la Bundesliga. A continuación, todos los detalles del partido que será visto en la señal de ESPN, así como también vía streaming de Disney Plus.
Bayern Múnich vs. Colonia se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en la Bundesliga. ¿Dónde ver este compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Así como vía streaming por Disney Plus. ¿A qué hora juegan? El partido se disputará este miércoles 14 de enero desde las 2:30 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo iniciará a las 3:30 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 5:30 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles de una jornada más del torneo alemán con la actuación de Luis Díaz.
