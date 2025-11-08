Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bayern vs. Unión Berlín EN VIVO, vía ESPN y Disney Plus por la Bundesliga
Video transmisión. Desde el An der alten Fórsterei, Bayern vs. Unión Berlín se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Bundesliga. El duelo transmitido por señal de ESPN y Disney Plus. Revisa en Depor todos los detalles del choque.
Bayern vs. Unión Berlín se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 10 de la Bundesliga. ¿En qué canales podrás ver la transmisión? Para seguir este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN y Disney Plus si están en Latinoamérica; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo estpa pactado para el sábado 8 de noviembre desde las 9:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) y se disputará en el An der alten Fórsterei. Revisa aquí todos los detalles del duelo y el minuto a minuto en la web de Depor.
Bayern Munich vs Unión Berlín por la Bundesliga | Video: ESPN