vs. jugaron por la Fecha 4 de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de ESPN y en su plataforma de streaming Disney Plus. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este viernes 18 de setiembre en el Allianz Arena. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 1:30 p.m. (hora peruana y colombiana). En Argentina comenzó a la 3:30 p.m., mientras que en Brasil fue también a la 3:30 p.m.

Bayern vs. Unión Berlín por Bundesliga: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbayern)
Bayern vs. Unión Berlín por Bundesliga: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: @fcbayern)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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