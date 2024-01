De pasar a estar en los titulares por su gran juego, a verse envuelto en escándalos y desaparecer del mapa futbolístico. La historia de Benjamin Mendy cada vez tiene capítulos más turbios, donde cada escándalo es más lamentable que el anterior. Hace muy poco, se había librado después de ser absuelto de seis acusaciones por violación el pasado verano y finalmente fichando por el Lorient de la Ligue 1. Sin embargo, un joven modelo de OnlyFans llamado Ali-Rose reveló detalles de las fiestas sexuales que tuvo con el jugador durante su paso por el Manchester City.

El año pasado, el lateral izquierdo fue absuelto de intentar violar a una mujer dentro de su residencia en octubre de 2018. Asimismo, también fue declarado inocente por la violación de otra mujer, de 24 años, dos años después, en la casa del jugador. Además, a principios del 2023, otro jurado absolvió a Benjamin Mendy de seis cargos de violación y uno más de agresión sexual, tras un juicio que duró aproximadamente seis meses.





El deportista, que ha jugado en grandes clubes de Europa como el Masella y el Mónaco, siendo el más destacado el Manchester City, donde tuvo un valor de 45 millones, ahora vive un presente muy alejado de las portadas futbolísticas. Actualmente, su precio está en poco más de 2 millones, y juega en el Lorient de Francia. En los últimos 18 partidos posibles, solo ha jugado 8 y ha marcado un gol.

A pesar de ello, el ex campeón del mundo con Francia en 2018 sigue lidiando con los desafíos de su vida tumultuosa en los últimos años. Una joven modelo de OnlyFans, Ali-Rose, compartió que estuvo presente en reuniones organizadas por el ex jugador del Manchester City, donde se presume que ocurrieron las violaciones de las que fue absuelto, calificando la experiencia como “muy extraña”.





Las fiestas sexuales de Mendy en Manchester

La joven creadora de contenido para adultos indicó que conoció al jugador mientras este vestía la camiseta de los ‘Ciudadanos’. “No sabía en qué casa me estaba metiendo. Entré y estaba toda su familia allí borracha”, relató Ali-Rose, que supo del jugador francés en una fiesta en casa de Riyad Mahrez, en el podcast de Reality Check. “Literalmente no estaba vestida para una reunión familiar”, comentó la modelo de OnlyFans.

Después de la presentación entre ambos, la modelo relata que Mendy se acercó y comenzó a hablar con ella. “Hola, qué placer finalmente hablar contigo”. Él le expresó su pesar por la situación, y ella le respondió que no sabía que él estaría en esa fiesta antes de que la invitara a una cita.

Tras ese episodio, Ali-Rose reconoce haber acompañado a Mendy al baño en la residencia de Mahrez y haber mantenido relaciones íntimas. Sin embargo, la historia no concluye ahí. Posteriormente, describió cómo regresó a la casa de Mendy en una ocasión posterior y mantuvo relaciones sexuales con otro amigo mientras otros observaban.

“Quiero dejar claro que me estaba divirtiendo, no quiero que haya malentendidos”, la joven, quien aclaró que durante la noche donde estuvo con el deportista “estaba borracha. Me implicué mucho en ello, pero fue una experiencia muy extraña”. Además, actualmente menciona que el lateral izquierda aún le sigue enviando mensajes a pesar de estar en el Lorient de Francia. “Él me pide que vaya a París”, finalizó la británica.





