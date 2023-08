Cuando Karim Benzema anunció su salida del Real Madrid para fichar por el Al Ittihad, explicó que su decisión se debía a la búsqueda de nuevos desafíos. Más allá de los millones de euros que le pagan, el delantero francés llegó a Arabia Saudita para darle un cambio de aires a su carrera, que empieza entrar en el último tramo. Lamentablemente para sus intereses, el popular ‘Gato’ no ha encontrado las cosas color de rosa en el fútbol del Medio Oriente. Y es que según el medio Asharq Al-Aswat, el ex del Lyon tiene un conflicto con el entrenador Nuno Espirito Santo.

La citada fuente explica este miércoles que el estilo de Karim Benzema no gusta al popular técnico portugués. Entiende que no le aporta al equipo lo que el preparador quiere en su pizarra y no está cómodo con su presencia. De hecho, el DT se encargó de filtrar que él nunca pidió el fichaje del ex Real Madrid.

Enterado de esta situación, Karim Benzema trasladó su malestar a un dirigente del club. No le hace gracia pasar por estos momentos, aunque oportunidades de juego no le han faltado al delantero francés. Eso sí, en los dos partidos que se ha disputado en Liga de Arabia Saudita, el galo aún no ha visto gol.

Según el medio árabe, este ‘incendio’ de vestuario comenzó por el brazalete. Asharq Al-Aswat explica que Karim Benzema iba a ser el capitán del equipo debido a su gran experiencia y ser la figura, pero el técnico portugués rechazó esta petición y el líder del grupo es Romarinho, leyenda del club.

El medio árabe explica que Benzema ha pedido al club que encuentre rápidamente una solución a esta situación. Además, la prensa saudí revela que el exdelantero del Lyon ni siquiera estuvo presente en el último entrenamiento del equipo.





