La derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, ante River Plate, fue para muchos un golpe doloroso e imborrable en la historia de los ‘Xeneizes’. Sin embargo, Dario Benedetto, exjugador del club bonaerense, piensa todo lo contrario.

Para el actual delantero del Marsella, Boca no murió en Madrid, como muchos dicen. Según el ‘Pipa’, aquella derrota no se trata de una mancha en la historia del ‘Xeneize’, como sí lo es la del descenso que los ‘Millonarios’ sufrieron en 2011.

“Boca nunca murió en Madrid porque fue el único grande que no descendió. Boca no va a morir nunca porque es lo más grande que hay. Fue un golpe duro y no nos mató eso. Pudimos jugar esa final, no se pudo dar, se perdió. Dolió pero en ese momento teníamos que pensar en lo que venía”, dijo en FOX Sports.

"¿Una mancha? Mancha es otra cosa. Fue un golpe duro pero hay que dar vuelta la página. Lo máximo era ganarla, no es una espina, pero mancha es otra cosa. Todo el mundo lo sabe. A mi el Mundo Boca nunca me va a cansar, en general. Ni el hincha, ni la prensa, ni la presión, agregó.

Por otro lado, Darío Benedetto expresó sus intenciones por volver a Boca Juniors en un futuro no muy lejano.

“Me vuelve loco la idea de volver a Boca. Tengo que ser realista ni mentirla a nadie, quiero volver a Boca. Hoy vamos a jugar la Champions y es un sueño. Ojalá que se pueda dar en algún momento si los directivos lo quieren”, dijo.





TE PUEDE INTERESAR