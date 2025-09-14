Boca vs Rosario Central se enfrentan por la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)
Boca vs Rosario Central se enfrentan por la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)

En el Estadio Gigante de Arroyito, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 14 de septiembre en un partido válido por la fecha 8 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 4:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a las 5:30 p.m.

Boca vs Rosario Central se enfrentan por la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)

