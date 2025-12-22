vs. jugarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la vuelta de la gran final de . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el lunes 22 de diciembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, con una hora más en Bolivia). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, Fútbol Canal lo pasó para todo el territorio boliviano, además en streaming lo podías ver en la plataforma de la FBF Play. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. Sigue las incidencias, minuto a minuto y transmisión en Depor.

Nacional de Potosí vs Bolivar por la final | VIDEO: YT
