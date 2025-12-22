Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bolívar vs. Nacional EN VIVO vía Fútbol Canal y FBF Play por la final de la Copa Paceña
Por la vuelta de la final de la Copa Paceña, Bolívar vs. Nacional Potosí se enfrentarán (EN VIVO y EN DIRECTO) en busca del título. Este duelo cuenta con la transmisión de Fútbol Canal y FBF Play. Vive cada detalle de este compromiso en Depor.
Bolívar vs. Nacional Potosí jugarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la vuelta de la gran final de Copa Paceña 2025. ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el lunes 22 de diciembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, con una hora más en Bolivia). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, Fútbol Canal lo pasó para todo el territorio boliviano, además en streaming lo podías ver en la plataforma de la FBF Play. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. Sigue las incidencias, minuto a minuto y transmisión en Depor.
Nacional de Potosí vs Bolivar por la final | VIDEO: YT SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.