Bolivia vs. Andorra se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 25 de marzo, en un partido amistoso internacional, como parte de la fecha FIFA, que se llevará a cabo en el Stadium (19 May 1956). La escuadra ‘verde’ quiere recuperarse de su derrota de 3-2 ante Argelia. El partido está programado para arrancar desde las 4:00 p.m. (hora peruana y 5:00 p.m. en Bolivia) y será transmitido a través de la señales de Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Carlos Zago luego del Bolivia vs. Argelia. (Video: Tigo Sports)

Bolivia vs. Andorra: probables alineaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Adrián Jusino, Luis Haquin, José Sagredo; Daniel Medina, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, Boris Cespedes; Carmelo Algaranaz, Jaume Cuéllar, Roberto Fernández..

Guillermo Viscarra; Adrián Jusino, Luis Haquin, José Sagredo; Daniel Medina, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, Boris Cespedes; Carmelo Algaranaz, Jaume Cuéllar, Roberto Fernández.. Andorra: Josep Gomes; Moisés San Nicolás, Max Llovera, Christian García, Jesús Rubio; Joan Cervos, Joel Guillén, Eric Ramos, Jordi Alaez; Ricard Fernández, Marc Pujol.