Bolivia vs. Brasil se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 23 en un duelo correspondiente al Preolímpico Sub 23, dentro del Grupo A. La ‘Verde’ ya sumó su primer punto tras empatar contra Venezuela en la fecha pasada, mientras que la ‘Canarinha’ hará su debut en este torneo. El enfrentamiento iniciará a las 4:00 de la tarde en Bolivia y a las 5:00 p.m. en Brasil (a las 3:00 de la tarde horario de Perú). La transmisión será GRATIS a través de DSports (DIRECTV) y SporTV para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Bolivia vs. Brasil: revisa el horario y cómo ver el Preolímpico Sub 23. (Vídeo: X).

Bolivia vs. Brasil: posibles alineaciones

Bolivia: Adorno; Quinteros, Romero Ortiz, Medina, Durán ; Villamíl; Salazar, Villaroel, Chávez, Nava y Briceño Mercado.

Brasil: Mycael; Matheus Miranda, Arthur Chaves, Michel Modesto, Patryck; Gabriel Pirani, Guilherme, Igor Jesús, Marquinhos Oliveira, Matheus Días y Matheus Nascimento.