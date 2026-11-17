Bolivia vs. Ecuador se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso por la fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? En todo el territorio boliviano, este duelo se verá por Fútbol Canal y Unitel, mientras que en suelo ecuatoriano será televisado vía Teleamazonas y TC Televisión. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 17 de noviembre desde las 6:30 p.m. (hora en Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia). Depor te hará vivir todas las incidencias en sus plataformas.

Bolivia vs. Ecuador: previa del partido

¿Dónde ver Bolivia vs. Ecuador en Bolivia?

En Bolivia, el partido frente a Ecuador se podrá ver por la señal abierta de Unitel y Fútbol Canal. La cadena televisiva confirmó que transmitirá los dos amistosos de la Verde durante esta fecha FIFA, por lo que los hinchas podrán acompañar a su selección también en su visita a Guayaquil.

¿Cómo ver Bolivia vs. Ecuador ONLINE por Unitel?

Los aficionados bolivianos que prefieran seguir el encuentro por internet tendrán la opción de ingresar a Unitel. La plataforma digital de la cadena también contará con la transmisión de este amistoso internacional, permitiendo seguir las incidencias desde distintos dispositivos.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Bolivia en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el compromiso se podrá ver por Teleamazonas. El canal confirmó que llevará el encuentro en señal abierta para todo el país, por lo que los hinchas de la Tricolor podrán seguirlo sin necesidad de contratar televisión por suscripción.

¿Cómo ver Ecuador vs. Bolivia ONLINE por Teleamazonas?

Si no tienes un televisor cerca, podrás seguir el partido mediante la página web de Teleamazonas. La cadena también anunció que ofrecerá la transmisión a través de sus canales oficiales de YouTube y TikTok, con disponibilidad de estas opciones digitales dentro de Ecuador.

¿Dónde ver Ecuador vs. Bolivia por YouTube desde el extranjero?

Los ecuatorianos que se encuentren fuera de su país también tendrán una alternativa digital. Teleamazonas anunció una transmisión paralela en su canal de YouTube para el público internacional, con el relato de Alfonso Laso, conocido como ‘La Voz de La Tri’.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Ecuador en Bolivia?

El amistoso entre la Verde y la Tricolor comenzará a las 7:30 p.m. en horario boliviano, este martes 17 de noviembre. El equipo dirigido por Óscar Villegas buscará cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo en su visita a Guayaquil.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Bolivia en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro está programado para las 6:30 p.m. del martes 17 de noviembre. El estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil será el escenario del compromiso, en el que el equipo de Marcelo Gallardo intentará conseguir un nuevo triunfo.

Bolivia vs. Ecuador se enfrentan por un nuevo amistoso FIFA, con la transmisión de Unitel, Fútbol Canal, Teleamazonas y TC Televisión. (Video: La Verde)