Bolivia vs. El Salvador se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV) este viernes 5 de noviembre por amistoso internacional FIFA. Sigue el encuentro que arrancará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) desde el Audi Field, en la localidad de Washington D.C. en los Estados Unidos. No te pierdas la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL vía Tigo Sports, Canal 4 y TCS GO para todos los países de América Latina. Mira el minuto a minuto con todas las incidencias por Depor.com.

Bolivia y El Salvador se enfrentarán el viernes en Washington como ensayo para sus inminentes partidos por las eliminatorias a la Copa Mundial. Las dos selecciones son rivales frecuentes en amistosos que en su mayor parte se disputan en Estados Unidos por sus diásporas.

El Salvador marcha en el penúltimo puesto del octagonal de la CONCACAF, lejos de la zona de clasificación directa a Qatar 2022. Los salvadoreños recibirán el 12 de noviembre a Jamaica y, cuatro días después, visitarán a Panamá.

Bolivia vs. El Salvador: horarios en el mundo

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

España: 02:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Estados Unidos - Washington: 20:00 horas

Bolivia, por su parte, se encuentra en el séptimo puesto de la eliminatoria de Sudamérica con 12 puntos, a cuatro de la plaza que le permitiría disputar un repechaje intercontinental.

Los bolivianos visitarán a Perú el 11 de noviembre y, cinco días después, recibirán a Uruguay en La Paz.

Para el compromiso amistoso en el estadio Audi Field, el técnico de Bolivia César Farías convocó a 22 jugadores, buena parte del grupo que disputó la anterior fecha de las eliminatorias, en la que La Verde cosechó victorias de local por 4-0 ante Paraguay y 1-0 sobre Perú.

Por su parte, Salvador llamó a 20 jugadores, entre los que sobresalen el volante Darwin Cerén del Dynamo de Houston de la MLS.

Bolivia vs. El Salvador: ¿dónde se jugará el encuentro?

Con información de AP.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.