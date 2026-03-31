Bolivia vs. Irak se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al repechaje intercontinental en busca de un cupo para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En Bolivia se verá por las señales de Entel TV, FútbolCanal, Smart (Entel TV) y Bolivia TV (BTV). ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 10:00 p.m. (hora en Perú, con una hora más en Bolivia).

Bolivia vs. Irak se verán las caras por el repechaje interncontinental. (Video: La Verde)
Bolivia vs. Irak se verán las caras por el repechaje interncontinental. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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