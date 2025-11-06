vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos del . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports, disponible en toda Latinoamérica por DIRECTV y DGO, además de la opción de streaming por FIFA+. En Bolivia se verá por Unitel, Entel TV y Red Uno; ojo, no te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. Este duelo estuvo pactado para el jueves 6 de noviembre desde las 7:30 a.m. (horario en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el ASPIRE Zone Pitch 3, Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

