vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo . ¿En qué canales se verá el partido? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de Unitel y Fútbol Canal; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión? Este duelo está programado para el martes 18 de noviembre desde las 5:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile) y se disputará en el Estadio Nacional de Japón. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Unitel EN VIVO, para ver amistoso entre Bolivia vs. Japón. (Video: Fútbol Canal)
Unitel EN VIVO, para ver amistoso entre Bolivia vs. Japón. (Video: Fútbol Canal)

TAGS RELACIONADOS