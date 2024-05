Se viene un nuevo amistoso internacional en esta fecha FIFA. Bolivia vs. México EN VIVO chocan este viernes 31 de mayo desde el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Illinois, desde los Estados Unidos. La transmisión de Bolivia-México va desde las 18:00 horas Centro de México o 20:00 horas de Bolivia y será transmitido por Bolivisión en este último país en mención. No es la primera vez que México y Bolivia se ven las caras previo a algún torneo internacional, pues ya lo habían hecho en el 2010 previo al Mundial de Sudáfrica. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto y no te pierdas todas las incidencias del juego.

Recuerda este Bolivia vs. México de preparación previo al Mundial Sudáfrica 2010 (Video: Canal 5)