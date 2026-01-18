vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por amistoso internacional. ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el domingo 18 de enero desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, UNITEL lo pasa para el territorio boliviano, canal disponible en teleoperadoras como EntelTV, Tuves y AXS, además de su versión de streaming en FBF Play. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

