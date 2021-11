Revisa la fecha, los canales TV y horarios para ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro entre Bolivia vs Uruguay desde el estadio Hernando Siles de La Paz por las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 16 de noviembre, en el marco de la fecha 14 de las clasificatorias. Los ‘charrúas’ buscarán volver al triunfo en una plaza donde ‘La Verde’ se ha vuelto invencible en las últimas jornadas. Sigue la transmisión y narración del partido desde las 3:00 p.m. (hora peruana), 4:00 p.m. (hora local), y 5:00 p.m. (hora uruguaya).

La transmisión del partido entre Bolivia y Uruguay estará a cargo de Tigo Sports en Bolivia y VTV en Uruguay. Mientras que en Perú se podrá ver por Movistar Deportes. Sigue todas las principales incidencias y reacciones por el minuto a minuto en Depor.com.

La selección boliviana viene de caer goleada 3-0 frente a Perú en Lima el último jueves, y buscará recuperarse en la altura de La Paz, donde se ha hecho fuerte dado que, en sus cuatro últimos partidos como local, Bolivia goleó 4-0 a Paraguay, igualó 1-1 con Colombia, derrotó 3-1 a Venezuela y venció 1-0 a Perú.

El equipo de Farías se juega su última carta de seguir con vida en las Eliminatorias, ya que marcha en la penúltima casilla con 12 puntos, por lo que ante la ‘Celeste’ será su duelo de descarte.

Bolivia vs. Uruguay: horarios y canales de TV según país:

Uruguay: 17:00 horas por VTV

Bolivia: 16:00 horas por Tigo Sports App y Cotas TV

Argentina: 17:00 horas por TyC Sports y TyC Sports Play

Colombia: 15:00 horas por Caracol TV y Caracol TV Play

México: 14:00 horas CDMX por SKY Sports

Chile: 17:00 horas por TNT Sports 2, TNT Sports 3HD y Estadio TNT Sports

Estados Unidos: 15:00 ET / 10:00 PT por FuboTV

Venezuela: 16:00 horas por TLT Play

Ecuador: 15:00 horas por El Canal del Fútbol

Perú: 15:00 horas por Movistar Plus

Paraguay: 17.00 horas canal a confirmar

Por su parte, Uruguay viene de tres derrotas consecutivas. El equipo de Tabárez no ha tenido gran suerte en el fixture, pues en los últimos tres partidos debió enfrentar a Argentina en dos oportunidades y a Brasil, todas derrotas. El ‘Maestro’ viene siendo cuestionado en su país.

Al ser consultado por si una posible derrota podía dejar a Uruguay prácticamente eliminado del Mundial de Qatar 2022, el entrenador apuntó: “Yo no puedo desafiar a la matemática. Si pensaba eso me iba para mi casa”. Añadió que no ve el partido “con ese dramatismo” y que luego la ‘Celeste’ tendrá otros partidos importantes.

Por ahora, los ‘charrúas’ suman 16 puntos y se ubican por diferencia de goles en la sexta posición, incluso fuera del repechaje.

El último enfrentamiento entre Bolivia y Uruguay fue un partido repleto de emociones el pasado 5 de septiembre por estas mismas Eliminatorias. El juego terminó 4-2 en favor de Uruguay, que afrontó este partido como local. Los tantos del equipo ganador fueron de De Arrascaeta por duplicado, Federico Valderde y Adustín Martínez.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.