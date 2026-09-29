Desde el Suncorp Stadium de Brisbane, Brasil vs. Australia jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por una amistoso internacional en Fecha FIFA. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Además, en Brasil lo podrás ver por Sport TV. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 5:00 a.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (4:00 a.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este martes 29 de septiembre del 2026.

Brasil vs. Australia: previa del partido

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la cadena internacional ESPN. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, la plataforma Disney+ Premium llevará a cabo la emisión en vivo del encuentro amistoso.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en Argentina?

La cobertura del Brasil vs. Australia en Argentina también está asegurada por las pantallas de ESPN para la televisión por cable. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro amistoso en vivo y en directo mediante la plataforma Disney+ Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con la cobertura oficial de la cadena ESPN para seguir las acciones de este enfrentamiento europeo. Además que también, en territorio brasileño, se podrá ver a través de Sport TV.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo amistoso se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de ESPN. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá de manera exclusiva en Disney+ Premium, ofreciendo la mejor alternativa digital para los fanáticos del fútbol.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en España?

El juego de la selección de Brasil vs. Australia por duelo amistoso podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de la plataforma oficial UEFA.tv, que cuenta con los derechos de emisión de diversos encuentros del certamen europeo.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo amistoso podrán recurrir a la señal de ESPN en la televisión por cable. Asimismo, la plataforma digital Disney+ Premium garantizará la emisión en vivo del partido para todos sus suscriptores.

HOY - Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus). (Video: @brasil)