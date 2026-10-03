vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver en Sudamérica por ESPN y Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México y ocho horas más en India. El partido se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Salt Lake de Calcuta, India.

Brasil vs. India se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: CBF)
Brasil vs. India se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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