vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver en TV Globo y Sport TV en todo el territorio brasileño. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México y ocho horas más en India. El partido se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur.

Brasil vs. Japón vía TV Globo y Sport TV: en qué canales ver amistoso FIFA. (Video: @brasil)
Brasil vs. Japón vía TV Globo y Sport TV: en qué canales ver amistoso FIFA. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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