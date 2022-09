Brasil vs. Túnez se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por partido amistoso internacional este martes 27 de setiembre desde el estadio Parque de los Príncipes de Francia. El partido se jugará a la 1:30 p.m. (hora peruana) y podrá ser visto a través de la señales de ESPN y Star Plus a nivel mundial. Brasil suma una racha de quince juegos consecutivos sin derrotas, donde ganaron los últimos seis con un marcador global de 21-1. Sabiendo que está cerca el debut con Serbia el 24 de noviembre por el Mundial Qatar 2022, Tite no tiene pensado guardarse nada para estos dos juegos amistosos, y todo apunta que Neymar y Vinicis comandarán el ataque. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.





Brasil se prepara para el Mundial Qatar 2022. (Twitter)





Brasil vs. Túnez: probables alineaciones

Brasil: Allisson, Éder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar; Vinicius Junior, Raphinha y Richarlison. DT: Tite.

