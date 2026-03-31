Este martes 31 de marzo desde las 10:00 p.m. (horario peruano), Bolivia vs. Irak chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el repechaje intercontinental del Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En Bolivia podrás mirarlo a través de BTV (Bolivia TV), FútbolCanal y Entel TV Smart (Entel TV), más no por Unitel TV. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio BBVA (Monterrey, México) será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

BTV transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
BTV transmitirá el Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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