En una nueva , vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING este sábado 26 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora de México). En Perú, Colombia y Ecuador el encuentro comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en México? El partido será emitido por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y ViX. Depor no recomienda buscarlo por Pelota Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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