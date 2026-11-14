Con la transmisión de , vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS este sábado 14 de noviembre por la . El compromiso tendrá lugar en el National Stadium de Kingston y arrancará a las 7:00 p.m. en México, con una hora más en suelo peruano. La televisación también estará a cargo de TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium. Este duelo es válido por la ida de los cuartos de final, estando cada vez más cerca del Final Four. ¿Estás pensando buscar la transmisión de este compromiso en la web de Fútbol Libre TV? Ojo, no lo recomendamos, pues es una señal pirata y no la promovemos.

México vs. Jamaica será televisado por TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. (Video: FMF)
México vs. Jamaica será televisado por TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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