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Canal 5 (Televisa) EN VIVO, México vs. Jamaica: ver por señal abierta vía TV Azteca 7, TUDN
Canal 5 (Televisa) EN VIVO, México vs. Jamaica: ver por señal abierta vía TV Azteca 7, TUDN
En la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, México vs. Jamaica se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio BBVA de Guadalupe, este martes 17 de noviembre.
En el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, México vs. Jamaica se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING este martes 17 de noviembre desde las 8:30 p.m. (hora de México). En Perú, Colombia y Ecuador el encuentro comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay iniciará a las 11:00 p.m. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en México? El partido será emitido por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y ViX. Depor no recomienda buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.
México vs. Jamaica por la vuelta (cuartos de final) de la Concacaf Nations League. (Video: @miseleccionmx) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.