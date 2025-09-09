Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Canal RCN EN VIVO - dónde ver partido Colombia vs. Venezuela GRATIS por TV abierta y Online
Canal RCN EN VIVO transmitirá el partido Colombia vs. Venezuela este martes 9 de septiembre desde el estadio Monumental de Maturín, en el cierre de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El encuentro comenzará a las 18:30 hora de Colombia, Perú y Ecuador (20:30 en Argentina y Uruguay) y podrá verse GRATIS por TV abierta a través de RCN, además de su señal online en streaming. La Vinotinto busca un resultado que le permita llegar al repechaje y mantener viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial, mientras que la Selección Colombia, ya asegurada en la próxima Copa del Mundo, intentará cerrar las clasificatorias con buen rendimiento y figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.
Canal RCN transmite EN VIVO el partido Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias 2026. (Video: @FCFSeleccionCol) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.