Transmisión del partido Colombia vs. Venezuela EN VIVO por Canal RCN, con señal gratis por TV abierta y online este martes 9 de septiembre. (Fotos: AFP / Composición: Depor)
Canal RCN EN VIVO transmitirá el partido Colombia vs. Venezuela este martes 9 de septiembre desde el estadio Monumental de Maturín, en el cierre de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El encuentro comenzará a las 18:30 hora de Colombia, Perú y Ecuador (20:30 en Argentina y Uruguay) y podrá verse GRATIS por TV abierta a través de RCN, además de su señal online en streaming. La Vinotinto busca un resultado que le permita llegar al repechaje y mantener viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial, mientras que la Selección Colombia, ya asegurada en la próxima Copa del Mundo, intentará cerrar las clasificatorias con buen rendimiento y figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

Canal RCN transmite EN VIVO el partido Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias 2026. (Video: @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

